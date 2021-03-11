السلطات تعيد حظر جوازات صنعاء وتمنع 48 مسافر من مغادرة مطار عدن بسببها

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يزيد بن سلمان - شبوة - منعت السلطات الامنية بمطار عدن يوم الاربعاء ٤٨مسافرا من مغادرة البلاد. وبحسب مصادر صحيفة عدن الغد فقد منع المسافرون من المغادرة بسبب حيازتهم جوازات سفر صادرة من صنعاء. وغادرت رحلة طيران اليمنية المتجهة الى القاهرة دون ال ٤٨مسافرا. كان قرار منع المسافرين الذين يحوزون جوازات صادرة من صنعاء قد تم ايقاف العمل به فترة من الزمن قبل ان يعاد تفعليه مؤخرا.

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