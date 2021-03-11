وزير الخارجية الأمريكي يوجه 3 رسائل عاجلة لكل من تركيا وإيران ومليشيا الحوثي الإرهابية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

وجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، 3 رسائل عاجلة لكل من تركيا وإيران ومليشيا الحوثي الإرهابية.



وعبر بلينكن عن قلق الولايات المتحدة، إزاء تحركات تركيا في منطقة شرق المتوسط، ومواصلة ادعائها يالحق في استغلال مناطق بحرية وموارد للطاقة في المنطقة.

وشدد على ضرورة حل النزاعات في شرق المتوسط بالطرق السلمية والدبلوماسية وليس بالقوة والتحركات الاستفزازية.

كما طالب تركيا بالامتناع عن أي تحرك ينتهك القانون الدولي ويخالف التزامات عضويتها بالناتو بما في ذلك استفزاز اليونان.

وفيما يتعلق بالوضع في اليمن، اتهم وزير الخارجية الأمريكي مليشيات الحوثي بمحاولة عرقلة جهود السلام الأممية عبر شن هجمات عدوانية ضد السعودية.

إيرانيًا، قال الوزير بلينكن: "لن نرفع القيود عن أي أصول إيرانية مجمدة أو ندفع أي أموال لطهران ما لم تعد للالتزام الكامل بالاتفاق النووي".

وشدد على أن "التصدي لبرنامج إيران الصاروخي ودعمها للإرهاب ضرورة لا مفر منها ولا تقل أهمية عن منعها من الحصول على سلاح نووي".