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أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في العاصمة صنعاء اليوم

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اليمن العربي ـ خاص 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في العاصمة صنعاء اليوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

الخليج 365 ـ خاص

ينشر "الخليج 365" أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في العاصمة صنعاء، اليوم، والتي جاءت على النحو التالي:

 

 

 

الطماطم = 200 ريال

 

البطاط = 400 ريال

 

البصل = 400 ريال

 

الكوسة = 500 ريال

 

الليمون = 1500 ريال

 

البرتقال = 400 ريال

 

اليوسفي = 800 ريال

 

المنجو بركاني = 1000 ريال

 

المنجو تيمور = 1500 ريال

 

التفاح محلي = 1000 ريال

 

التفاح خارجي = 1500 ريال

 

اللحم الغنمي = 6000 ريال

 

اللحم البقري = 4000 ريال

 

سمك الديرك = 8000 ريال

 

سمك الجحش = 3500 ريال

 

سمك التونة = 4000 ريال

 

سمك الغويزي = 4000 ريال

 

سمك القد = 4500 ريال

 

سمك السخلة = 5000 ريال

 

سمك الباغة = 1000 ريال

 

البيض = 2000 ريال للطبق

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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