شكرا لبحثكم عن خبر عبدالملك الحوثي : امريكا اخترعت البنطلون من أجل اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

نشرت قناة المسيرة التابعة لمليشيا الحوثي كلمة لزعيم الحوثيين عبد الملك كلمة بمناسبة ذكرى ” مصرع حسين الحوثي” مؤسس الجماعة ، ” أبرز ما جاء في تلك الكلمة ، :

ركز زعيم الحوثيين في كلمته على الأمريكيين ، في تغطية واضحة للإجتماعات المستمرة والمكثفة بين قيادات الجماعة في مسقط والأمريكيين .

كما قال بأن الأمريكيين بذلوا كل الجهد لتجريد اليمن من سلاحه، وتحركوا بحملة ثقافية وإعلامية لسحب السلاح الخفيف والمتوسط من المواطنين، وحاربوا حتى الزي اليمني وشجعوا الطلاب والنخب والسياسيين على ارتداء البنطال كي لا يضعوا الخنجر الذي كان مقلقا للأمريكيين”.( حسب قوله)

وأضاف “الأعداء يسعون لتجريدنا من السلاح، بينما هم يمتلكون أفتك أنواع الأسلحة، بل حتى في أمريكا هناك محلات بيع أسلحة للمواطنين الأمريكيين، بينما يسعون لتجريدنا من أسلحتنا، يملك العدو الإسرائيلي نشاطًا للتعبئة والتصنيع العسكري وبناء مجتمع عسكري واقتناء الأسلحة النووية”.

وقال بأن الأمريكيين خلال حكم النظام السابق أحكموا سيطرتهم على الأجهزة الأمنية ومنها الأمن القومي وكذلك على الأحزاب السياسية ، بالإضافة إلى ما قال بأن الأمريكيين سيطروا على المناهج الدراسية وقاموا بحذف ما يريدون كما أنهم ركزوا على المعلمين والمعلمات .( حسب قوله).

كما تحدث عن تطبيع بعض الأنظمة العربية مع إسرائيل ، ولم يتطرق إلى الجبهات بشكل كبير نظراً للخسائر التي مُنيت بها مليشيا الحوثي.