شكرا لبحثكم عن خبر البرح تترقب دخول قوات الحكومة بعد فرار قطعان الحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت مصادر عسكرية أن الجيش الوطني خلال الساعات القادمة سيصل إلى مدينة البرج اخر معاقل المليشيا الحوثية على طريق ( تعز الحديدة ) وان تحريرها صار في شبة المؤكد انهيار وفرار واستسلام عناصر مليشيات الحوثي

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