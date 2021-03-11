شكرا لبحثكم عن خبر عدن تلقي القبض على مجرم خطف طفلة صغيرة من تعز .. صور والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قبضت شرطة القاهرة بالعاصمة عدن، مساء الاربعاء، عن خاطف الطفلة اسماء رمزي محمد هاشم، التي اثيرت قصتها في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وتم نشر صورها بسبب تعرضها للاختطاف من قبل مجهولين في محافظة تعز.

وفي التفاصيل بان المتهم قام بخطف الطفلة من مفرق ماوية شرق محافظة تعز الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثي وحين عرف بان اسرة الطفلة قاموا بعمل بلاغ ونشر صور الطفلة في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي غادر تعز ومعه زوجته و الطفلة ( اسماء رمزي ) باتجاه العاصمة عدن.

وتم ابلاغ أمن عدن حول الحادثة وتم التحري عنه وعن الطفلة وبعد البحث والتحريات من قبل الأجهزة الأمنية تم تحديد موقع سكنه ومعرفة الفندوق و الجناح الذي يسكن فيه وتم التواصل مع اسرة الطفلة عبر الارقام الموجودة في بلاغ الفقدان وتم اخذ الطفلة والقبض عن المتهم لاكمال ملف التحقيق.

ويذكر بان شرطة القاهرة تعد من ابرز مراكز الشرط التي تعمل بكل يقضة وجدية وحققت انجازات امنية باهرة و قبضت عن عدد من العصابات الاجرامية و المهربين والمطلوبين امنيا ومازالت تعمل بشكل فاعل و يتمتع افرادها باليقضة الامنية في العاصمة عدن.

#المكتب_الإعلامي_إدارة_أمن_عدن

الأربعاء 10 مارس 2021م