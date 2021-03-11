شكرا لبحثكم عن خبر مصدر: لا خوف على قيادة الانتقالي والمخالطين لها من فيروس كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أكد مصدر مسؤول في المجلس الانتقالي الجنوبي بأن المجلس قد اتخذ كافة الاحتياطات والتدابير للحفاظ على صحة وسلامة قياداته من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد .

وأوضح المصدر بأن الزيارة التي قام بها عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، القائم بأعمال رئيس المجلس، رئيس وحدة شؤون المفاوضات الدكتور ناصر الخبجي بمعية عضو هيئة الرئاسة عبدالرحمن شيخ، وقائد ألوية الدعم والإسناد والأحزمة الأمنية العميد محسن الوالي، يوم الأحد، للاطمئنان على صحة رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس بمحافظة لحج المحامي رمزي الشعيبي والذي كان يتلقى العلاج في مستشفى البريهي بالعاصمة عدن إثر وعكة صحية ألمت به كانت قبل إجراءه لأي تشخيص حول فرضية إصابته بالوباء المستجد .

وأكد المصدر بأن قيادات المجلس الانتقالي التي زارت المحامي الشعيبي سبق وأن أخذت لقاح التطعيم من كوفيد 19 في دولة الإمارات العربية المتحدة قبل عودتها إلى العاصمة عدن ، لافتا بأن لا خوف على القيادة او المخالطين لها من الإصابة بالفيروس .

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ونوه المصدر بأن رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس بمحافظة لحج المحامي رمزي الشعيبي لم تثبت إصابته حتى اللحظة بفيروس كورونا المستجد وأن التشخيص الأولي لحالته حتى الان مجرد اشتباه وأن المرجح تعرضه للإصابة بحمى الضنك ولم تثبت أي فحوصات حتى الان تعرضه للإصابة بـ"كورونا" .