شكرا لبحثكم عن خبر ”أمير سعودي ” يكشف عن رأيه في “قضية خاشقجى” .. ويوضح سبب سعادته عند صدور التقرير الأمريكي! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف الأمير السعودي “عبدالرحمن بن مساعد” عن رأيه في قضية جمال خاشقجي، والتقرير الأمريكي بشأنها.

وقال ” عبدالرحمن بن مساعد” في لقاء مع برنامج “الموقف” المذاع عبر قناة السعودية: “السعودية عملت ما يمكن عمله في هذا الأمر، أول شئ ترى هو الصحفي الوحيد اللي قتل في تاريخ الدولة كله وأنا لا أعتبر هذا إنجاز، لكن اللي أقصده أن ولي العهد طلع واتخذ المسؤولية الأخلاقية كاملة، قال بما إني في مركز قيادي فأنا أتحمل المسؤولية كقائد”

وأضاف: “الأمر الثاني سنحرص على عدم حدوث ذلك مرة أخرى وحوكم المسؤولين عن الجريمة، بمحاكمة ارتضاها وأشاد بها أولياء الدم اللي هم أبنائه، فما عاد في مجال أكثر من هذا”

موضوع خاشقجي أُقفل

واستكمل بقوله : ” الأمر الآخر في صحفيين أمريكيين قتلوا ما سمعنا بهذا الأمر، في صحفية اسمها ماري كولفين قتلت في حمص كانت تغطي الأحداث، ما شوفت مسؤول أمريكي جاب اسمها”

واختتم قائلًا: “انا انبسطت لما التقرير الظني الأمريكي طلع وكنت أتمنى أن يطلعه ترامب، لأنه تقرير ظني وما فيه حقائق ولا أدلة، التقارير القطعية للمخابرات الامريكية مالها سابقة مصداقية، والعراق مثال، فبالتالي موضوع خاشقجي أُقفل، واللي يبغى يسترزق منه أقول لهم شوفوا لكم غيره”