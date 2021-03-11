شكرا لبحثكم عن خبر إعلان جديد من التحالف العربي بشأن مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، مساء اليوم الأربعاء، أن قواته دمرت منظومة دفاع جوي للحوثيون في مدينة مأرب.

وعرضت قناة الاخبارية مقطع فيديو قالت فيه إنه يوثق عملية تدمير قوات التحالف منظومة دفاع جوي من نوع "سام-6".

وأكد التحالف في هذا السياق دعمه لـ"عمليات الجيش اليمني والقبائل في مأرب".

يأتي ذلك بعد ظهور العميد ركن تركي المالكي، على متن دبابة بمحافظة مأرب برفقة رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز وقائد المنطقة السادسة اللواء أمين الوائلي وعدد من ضباط وأفراد الجيش اليمني، في تحدي جديد للتصعيد العسكري الذي تقوده المليشيا الحوثية نحو المحافظة الغنية بالنفط منذ أسابيع.