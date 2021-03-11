شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يصعدون هجماتهم نحو مارب لانتزاع اعتراف ”سعودي” ويتحدون مساعي ”بايدن” لاحلال السلام في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، اليوم الاربعاء، على إن المتمردين الحوثيين يصعدون هجماتهم نحو مارب في محاولة لانتزاع اعتراف "سعودي" ويتحدون مساعي "بايدن" من أجل السلام في اليمن.

وقالت الصحيفة في تقرير تحليلي ترجمه "المشهد اليمني"، إن الحوثيين لا يريدون إنهاء الحرب، فيما السعوديين قلقين من بقاء الحوثيين الذين يشكلون ذراع إيران في شمال اليمن على مقربة من حدودهم.

وإليكم نص التقرير:

ما إن عكست إدارة بايدن سياسات دونالد ترامب بشأن اليمن في محاولة لإنهاء حرب البلاد التي استمرت ست سنوات ، حتى اندلعت بعض أكثر المعارك دموية في الصراع.

ويؤكد تصعيد القتال هذا العام - الذي شارك فيه الحوثيون المتحالفون مع إيران في شن هجوم مخطط له منذ فترة طويلة للسيطرة على مأرب ، المحافظة الشمالية الوحيدة خارج سيطرتهم ، وزيادة الهجمات على المملكة العربية السعودية - على المهمة الصعبة التي تواجه واشنطن.

وجعل الرئيس الأمريكي جو بايدن إنهاء الصراع أحد أهم أولويات سياسته الخارجية. ما بدأ كحرب أهلية تحول إلى معركة بالوكالة عندما تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية وتدعمها الولايات المتحدة ضد الحوثيين في عام 2015. و وصفت الأمم المتحدة الوضع في اليمن بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم من صنع الإنسان.

لكن محللين يقولون بأن قرار واشنطن بإلغاء تصنيف الحوثيين في عهد ترامب كمنظمة إرهابية والضغط على الرياض لوقف تدخلها المستمر منذ ست سنوات في الصراع ، شجع المتمردين.

وأوضح فارع المسلمي ، المحلل اليمني في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية ، إن "تصنيف الحوثيين كان غبيًا وضارًا ، لكن إزالته دون أي شروط هو نفس الغباء ، لأنه لأول مرة كان لديك نفوذ على الجماعة"

وأضاف: "بقدر ما تلوم الجمهوريين على منح السعوديين حرية التصرف ، يمكنك قول الشيء نفسه عن الديمقراطيين مع الحوثيين".

وهذا العام وحده ، أطلق الحوثيون ، وهم حركة إسلامية متشددة ، أكثر من 50 طائرة بدون طيار وصاروخ على المملكة ، مستهدفين المطارات والمدن والبنية التحتية النفطية.

وبينما مارست واشنطن ضغوطًا على الرياض لإنهاء الصراع - وترغب الرياض في تخليص نفسها - فإن لديها عددًا أقل بكثير من الرافعات لإقناع الحوثيين على طاولة المفاوضات.

و رفعت واشنطن التصنيف عن الحوثيين وسط تحذيرات من أن وصف المتمردين بالإرهابيين سيؤدي إلى أسوأ مجاعة في العالم منذ عقود. إذ يعيش ما يصل إلى 80 في المائة من سكان اليمن في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين ، وكان القلق هو أن التجار لن يستوردوا البضائع إلى تلك المناطق خوفًا من التعرض للعقوبات الأمريكية.

و أصر دبلوماسي غربي على أن إزالة التصنيف كان "ضروريًا وأساسيًا" لكنه أقر بأن الحوثيين قد شجعوا ذلك. وقال: "لقد كان ذلك مصدر إزعاج للإدارة الجديدة ، ولم يرغبوا في القيام بذلك لمساعدة الحوثيين".

ولا يزال الدبلوماسيون يأملون في أن تؤدي الدبلوماسية الأمريكية المكثفة ، بقيادة تيم ليندركينغ ، مبعوث بايدن إلى اليمن، إلى اختراق. ووفقا لدبلوماسيين ومسؤولين، فقد التقى ليندركينغ بالفعل بمسؤولين حوثيين في عمان وأجرى محادثات مع قادة سعوديين ويمنيين.

وسعت الرياض للخروج من الحرب منذ أكثر من عام ، لكن الدبلوماسي كينغ قال إن المملكة العربية السعودية "لم تسعى قط إلى [الخروج] بقوة".

وأضاف أن ضغط إدارة بايدن على الرياض ، بما في ذلك تجميد مبيعات الأسلحة إلى المملكة ، قد أعطى زخماً جديداً.

فيما قال مسؤولون إن الولايات المتحدة والرياض تدعمان خطة بوساطة الأمم المتحدة تركز على وقف الأعمال العدائية، ورفع التحالف الذي تقوده السعودية حصاره لمطار صنعاء وميناء الحديدة ، والحوار السياسي بين الأطراف اليمنية.

وأضاف مسؤول أميركي: "إذا حصلوا على وقف لإطلاق النار ، فإنهم سيواصلون ما أسماه ليندركينغ نهج المسار المزدوج" ، في إشارة إلى المحادثات السياسية والإغاثة الإنسانية.

وبينما يصر المسؤولون السعوديون على رغبتهم في حل دبلوماسي ، فإنهم قلقون بشأن احتفاظ الحوثيين بالسيطرة على الشمال المكتظ بالسكان والنفوذ الإيراني في الفناء الخلفي للرياض.

وقال مسؤول سعودي كبير "لقد تحدثنا باستمرار مع الحوثيين. لكن إلى جانب هذه المناقشات ، نحتاج إلى الضغط ، لأنه كلما رفع شخص ما الدواسة ، فإن ذلك يشجع أولئك الذين لا يريدون إيجاد حل تفاوضي في قيادتهم ".

وأضاف: "يجب أن يكون للحوثيين دور وكلمة في اليمن في المستقبل، لكن كأقلية لا يمكن أن أن يسيطروا على غالبية السكان".

ويأمل دبلوماسيون غربيون أن تساعد إيران ، خصم السعودية اللدود ، في إقناع الحوثيين بوقف القتال في وقت تسعى فيه إدارة بايدن للتفاوض مع طهران بشأن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 الذي تخلى عنه ترامب.

و زار مارتن غريفيث ، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن ، طهران لإجراء محادثات للمرة الأولى الشهر الماضي ، ويعتمد الدبلوماسيون على حقيقة أن صلات إيران بالحوثيين أقل استراتيجية من دعمها لوكلائها في العراق ولبنان وسوريا.

لكن المحللين يشككون في مدى نفوذ إيران وما إذا كان الحوثيون سيشاركون بجدية ، بالنظر إلى قوتهم على الأرض وهم يقاتلون حكومة يمنية ضعيفة ومنقسمة.

و ذكروا بأن المشكلة هي أن الحوثيين لا يريدون حقاً إنهاء الحرب ، ليس عليهم فعل ذلك. إنهم يسيطرون على 75 في المائة من سكان اليمن والجانب الآخر [الحكومة اليمنية] مجزأ تمامًا.

وقال بيتر سالزبوري، المحلل في مجموعة الأزمات الدولية، إنه إذا نجح هجوم مأرب ، فإن المتمردين قد انتصروا "بشكل فعال" في حرب شمال اليمن. وقد يؤدي النصر في مأرب أيضًا إلى خلق المزيد من الانقسامات في الحكومة اليمنية، مما سيفيد المتمردين إذا تقدموا جنوبًا.

ويرى الحوثيون في ذلك حربا مع السعودية. وقال سالزبوري: "يريدون أن ينتهي الأمر باتفاق مع السعوديين يوضح أنهم يمثلون الدولة".

وتابع: "من الصعب جدًا أن ترى كيف تجد أرضية مشتركة يمكن للجميع قبولها نظرًا لمن يمتلك القوة على الأرض."

وقال مسؤول في الحكومة اليمنية إن سيطرة الحوثيين على مأرب ستكون "كارثة". وأضاف: "إذا حدث ذلك فلن يتحدث أحد بعد الآن عن السلام".