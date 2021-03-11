شكرا لبحثكم عن خبر رئيس الحكومة: السعر العادل للريال اليمني هو تحت الـ700 ريال أمام الدولار والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلن رئيس المعترف بها، الدكتور معين عبدالملك، اليوم الاربعاء، عن السعر العادل للريال أمام العملات الاجنبية، في ظل تدهور غير مسبوق لسعر الصرف تجاوز الـ900 ريال امام الدولار الواحد.

وقال في مؤتمر صحفي في أعقاب جلسة استثنائية لمجلس الوزراء حول الوضع الاقتصادي والخدمي والعسكري والأمني، إن "السعر العادل للريال اليمني هو تحت الـ700 ريال أمام الدولار".

وقال إن تدهور سعر الصرف هو بسبب المضاربة خارج الاطار البنكي، وإن ذلك هو دور البنك المركزي عبر قطاع الرقابة على البنوك والمصارف.

وأشار الى أن الطلب على الوقود يرفع سعر العملة أيضا الى مستوى غير مبرر، و أعتبر إن إصلاح السياسة النقدية يحتاج الى وقت أطول.

ونوه بأن تضخم أسعار السلع الغذائية الاساسية أقلق المواطنين، و وعد بوضع الحلول المناسبة لها.

وأشاد برجال الاعمال والحس الوطني في التعاون مع الدولة في ضبط الاسعار والحد من التضخم.

يأتي ذلك في سياق إجراءات حكومية لتحقيق التعافي الاقتصادي، والذي يتضمن وقف التدهور للاقتصاد، يتبعه تحسن على المستوى القريب.