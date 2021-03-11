عدن - ياسمين عبد الله التهامي - باليستي حوثي يضرب مأرب ويسقط ضحايا مدنيين

الخميس 11 مارس 2021

الخليج 365

أطلقت ميليشيات الحوثي الإرهابية، الأربعاء، صاروخاً باليستياً على مأرب وسط اليمن.



وأفادت مصادر بأن الصاروخ قد خلّف ضحايا بين المدنيين.

فيما أتى هذا التصعيد في وقت تتواصل فيه المعارك بين الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية من جهة، والميليشيات الحوثية من جهة أخرى، على 3 محاور استطاعت خلالها القوات الحكومية صد الهجمات الحوثية، والتحول إلى الهجوم في كثير من الجبهات، وهو ما كبد الميليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات، بحسب مسؤولين يمنيين.

وكان محافظ مأرب سلطان العرادة، قد كشف عن دور محوري تقوم به مقاتلات التحالف لمساندة الجيش ورجال القبائل في تأمين المحافظة، وصد الحوثيين، مؤكداً أنها أحدثت فارقاً في المعارك.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو، أن الميليشيات الحوثية استولت على كل مقدرات الدولة، بما فيها الآليات والأسلحة الثقيلة والمدرعة التابعة للجيش اليمني. وعليه، فإن مساندة طيران التحالف كان أمراً حيوياً.