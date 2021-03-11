عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التحالف يستهدف منصات صواريخ ومحطة اتصالات للحوثيين بصنعاء

الخميس 11 مارس 2021

الخليج 365

شنَّ طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، غارات على مواقع تابعة للحوثيين في صنعاء، بحسب ما ذكرته قناة "العربية"، وحسابات سعودية على تويتر.



واستهدفت الغارات منصات إطلاق صواريخ للحوثيين في "بيت نعم" بضاحية همدان، ومحطة اتصالات تابعة للحوثيين في منطقة شملان شمال صنعاء.

وبحسب الحسابات الإخبارية، فإن الغارات أسفرت عن تدمير منصات إطلاق الصواريخ.

كما استهدفت الغارات أيضًا معسكر الصيانة التابع للحوثيين في المدينة.