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التحالف يستهدف منصات صواريخ ومحطة اتصالات للحوثيين بصنعاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التحالف يستهدف منصات صواريخ ومحطة اتصالات للحوثيين بصنعاء

الخميس 11 مارس 2021

الخليج 365

شنَّ طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، غارات على مواقع تابعة للحوثيين في صنعاء، بحسب ما ذكرته قناة "العربية"، وحسابات سعودية على تويتر.

 

واستهدفت الغارات منصات إطلاق صواريخ للحوثيين في "بيت نعم" بضاحية همدان، ومحطة اتصالات تابعة للحوثيين في منطقة شملان شمال صنعاء.

 

وبحسب الحسابات الإخبارية، فإن الغارات أسفرت عن تدمير منصات إطلاق الصواريخ.

 

كما استهدفت الغارات أيضًا معسكر الصيانة التابع للحوثيين في المدينة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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