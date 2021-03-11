إصابة طفل برصاص قناص مليشيات الحوثي غربي تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب طفل بجروح خطيرة، مساء الأربعاء، برصاص قناص مليشيات الحوثي غربي محافظة تعز جنوب غربي اليمن.



وقال مراسل "يمن شباب نت"، إن "قناصا تابعا لمليشيات الحوثي الإرهابية، استهدف بندر هائل (13عاما) في منطقة الكويحة بعزلة اليمن بمديرية مقبنة".



وأضاف، أن الطلقة النارية اخترقت ظهر الطفل وخرجت من بطنه.



وأشار إلى أن الفرق الطبية بالمستشفى الميداني بمقبنة أجرت إسعافات أولية للطفل تمهيدا لنقله إلى مدينة تعز لاستكمال العلاج.



لكن الأطباء أعربوا عن قلقهم من أن تسوء حالته أثناء نقله إلى مدينة بسبب وعورة الطريق وبعده حيث أنه يستغرق وقتا بنحو خمس ساعات، وفقا للمراسل.

