شكرا لبحثكم عن خبر عاجل: وقود كهرباء عدن أوشك على النفاد ولا إتفاق حول سلفة جديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر اعلامية متطابقة أن الكمية الإسعافية من وقود كهرباء عدن من مادة الديزل أوشك على النفاد، فيما لا يوجد إتفاق مع التاجر لشراء كمية إسعافية أخرى منه بالآجل.

وقال مصدران في مؤسسة الكهرباء وشركة المصافي لعدن تايم أن التاجر البسيري ضخ ليلة أمس الأول الفي طن من الديزل الى مؤسسة كهرباء كدفعة إسعافية بالاجل لتتراكم مديونيات الحكومة اليمنية المستحقة للتاجر الى اكثر 40 الف طن ديزل منذ شهرين.

وأضافت أن الالفي طن ديزل اوشكت على النفاد، ومن المتوقع ان تنفد كليا خلال الساعات القادمة من يوم غد الخميس، في حال لم يتم تدارك ذلك سريعا والاتفاق مع التاجر على ضخ كمية اخرى من الديزل.

واشارت انه وحتى اللحظة لم يتفق التاجر والجانب الحكومي على ضخ كمية جديدة الى محطات كهرباء عدن، حيث يصر التاجر على ضمان بنكي او شيك يسدد مديونيات سابقة مستحقة له لدى الحكومة اليمنية، لافتا ان التاجر طلب سداد ولو جزء من تلك المديونيات وجدولة المديونيات المتبقية.

واختتمت بالتأكيد ان المؤسسة تقوم حاليا بتقنين ما تبقى لديها من ديزل لاستمرار تشغيل المحطات، مؤكدة ان برنامج الانطفاء والتشغيل سيكون حاليا 4 ساعات ونصف انطفاء مقابل ساعتين او ساعتين ونصف تشغيل على الاكثر وفق افادة ادارة التحكم في كهرباء عدن.

يذكر ان رئيس الحكومة اليمنية صعد اليوم في مؤتمر صحفي في قصر معاشق بعدن يبشر بعدم وجود حلول عاجلة حاليا بشأن الكهرباء والوقود، مؤكدا ان رمضان القادم وفصل الصيف ستكون الكهرباء فيه مقبولة الى حد ما ولن تشهد تحسنا كبيرا، بينما طل مدير عام مؤسسة كهرباء عدن مجيب الشعبي مساء اليوم مبشرا بتحسن خدمة الكهرباء بتداءا من اليوم!!

وكان محافظ عدن احمد لملس امهل الحكومة في كلمة له امس الثلاثاء، مهلة 48 ساعة لايجاد الية واضحة لتوفير وقود الكهرباء وتحسين الخدمة، ملوحا بإتخاذ تدابير لادارة عدن بالطريقة التي سيراها مناسبة في حال لم تقدم الحكومة على شيئ، تزامنا مع بيان هام للمجلس الانتقالي الذي أكد انه طلب من وزراءه في الحكومة بتحديد موقف واضح وصريح امام مجلس الوزراء بشأن ما تعانيه عدن من ازمات متفاقمة، ولوح هو ايضا بالوقوف الى جانب الشعب الجنوبي وخياراته المفتوحة.