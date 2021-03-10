"أثناء رعي الأغنام".. مقتل مدني إثر انفجار لغم زرعه الحوثيون غربي تعز

قتل مدني اليوم الأربعاء، إثر انفجار لغم أرضي زرعته مليشيات الحوثي الانقلابية في الريف الغربي لمحافظة تعز (جنوبي غرب اليمن).



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت"، إن المواطن "حسن ناجي قُتل إثر انفجار لغم أرضي زرعته مليشيات الحوثي في منطقة الطوير بمديرية مقبنة".



وأضاف "أن اللغم انفجر بالمواطن أثناء رعيه للأغنام بإحدى الأودية".



وكانت قوات الجيش الوطني قد تمكنت في وقت سابق اليوم، جزء من السيطرة على عدد من المواقع في مقبنة بينها جبل الطوير الاستراتيجي، ولازالت المعارك مستمرة، فيما شرعت الفرق الهندسية بانتزاع الألغام وتطهير المنطقة منها.



وتتعمد ميليشيات الحوثي في زراعة الألغام والعبوات الناسفة بشكل عشوائي في الطرقات والمنازل والمزارع الخاصة بالمواطنين، وفي جميع أنحاء المناطق التي تُجبر فيها على الانسحاب والتراجع.



ومنذ بداية الحرب في مارس 2015، قُتل وأصيب أكثر من ألفين و328 مدنيا جراء الألغام التي زرعتها مليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة تعز، وفق إحصائيات رسمية.

