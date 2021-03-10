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الأخبار كلية الاقتصاد والعلوم السياسية تحتفي بالذكرى 47 لتاسيسها بافتتاح عدد من المشاريع الاكاديمية التعليمية في الكلية . يزيد بن سلمان - شبوة - الرئيسيةالأخباركلية الاقتصاد والعلوم السياسية تحتفي بالذكرى 47 لتاسيسها بافتتاح عدد من المشاريع الاكاديمية التعليمية في الكلية . كلية الاقتصاد والعلوم السياسية تحتفي بالذكرى 47 لتاسيسها بافتتاح عدد من المشاريع الاكاديمية التعليمية في الكلية . أنباء عدن: الأربعاء 10 مارس 2021 10:54 مساءً كلية الاقتصاد والعلوم السياسية تحتفي بالذكرى 47 لتاسيسها : افتتاح عدد من المشاريع الاكاديمية التعليمية في الكلية . . روابط ذات علاقة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية تحتفي بالذكرى 47 لتاسيسها بافتتاح عدد من المشاريع الاكاديمية التعليمية في الكلية . تنظيم فعالية ترفيهية لأصدقاء مرضى السرطان في عدن ضبط سائق سيارة وبحوزته 8 شوالات من مادة كربون السيارات في عدن مدير كهرباء عدن يبشر بانفراج ازمة الانطفاءات المزيد في الأخبار كلية الاقتصاد والعلوم السياسية تحتفي بالذكرى 47 لتاسيسها بافتتاح عدد من المشاريع الاكاديمية التعليمية في الكلية . خاص/ عدن احتفلت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة عدن بالذكرى السابعة والاربعين لتاسيسها .. و اعتبر الأستاذ الدكتور محمد عمر باناجة عميد الكلية هذه الذكرى

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