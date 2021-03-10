شكرا لبحثكم عن خبر كلية الاقتصاد والعلوم السياسية تحتفي بالذكرى 47 لتاسيسها بافتتاح عدد من المشاريع الاكاديمية التعليمية في الكلية . والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

خاص/ عدن

احتفلت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة عدن بالذكرى السابعة والاربعين لتاسيسها .. و اعتبر الأستاذ الدكتور محمد عمر باناجة عميد الكلية هذه الذكرى بانها تشكل منطلقا لعمادة الكلية وهيئتها التدريسية من أجل تحقيق وانجاز كافة الأهداف التي تاسست من أحلها الكلية مبينا أن الكلية رفدت كافة المرافق الاقتصادية بالكادرات العلمية المؤهلة من خريجيها الذين أصبح الكثير منهم بشكل دعامات اساسية وقيادات في كثير من الوحدات الاقتصادية والمالية. .

وفي اطار الاحتفاء بهذه الذكرى أفتتح الأستاذ الدكتور/ الخضر ناصر لصور رئيس جامعة عدن بمعية الأستاذ الدكتور/ محمدحلبوب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني مشروعين أكاديميين من المشاريع الكبرى في الكلية وهما مختبر الحاسوب وقاعة الدراسات العليا.

وأوضح عميد كلية الإقتصاد والعلوم السياسية أنه تم في مشروع مختبر الحاسوب تجهيز( ٣٠)جهاز كمبيوتر و(٣٠)طاولة بمقاعدها ،علماً أنه سيتم عما قريب رفد المختبر بشاشات بلازما (٥٥) بوصة بتمويل من البنك الأهلي اليمني بالإضافة إلى خازن كهربائي وبطاريات لرفد تلك الأجهزة بالطاقة الكهربائية عند إنقطاع التيار عنها..

مؤكداً أن هذا المختبر يخدم كافة طلاب الكلية من كل المساقات والأقسام.. لافتاً أنه سيتم الإستعانة بمتخصصين في هذا الجانب لإدارة هذه المختبرات وصيانتها والتعامل معها ..موضحاً بالقول:أن مشروع مختبرات الحاسوب قد كلفة (٣٤) مليون ريال يمني ذون شاشات البلازما الذي وعد البنك الأهلي اليمني بتوفيرها على أن يتم رفد كل قاعة من قاعتي مختبر الحاسوب في الكلية بشاشتين وسيتم تدريب الطلاب على كيفية التعامل معها عن طريق اللمس .

كما قام رئيس جامعة عدن بمعية رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني بإفتتاح قاعة الدراسات العليا بتمويل مشترك من قبل أكاديمية العلوم المصرفية بعدن التي يرأسها أحد خريجي الكلية وكذلك من البنك الأهلي اليمني بتكلفة مالايقل عن عشرة مليون ريال يمني تقريباً.

ومضى عميد الكلية يقول: أن هذه القاعة ستكرس لمناقشة الرسائل والأطروحات العلمية والدراسات العليا بدرجة أساسية ،كما سيستفاد منها للفعاليات الهامة في الكلية.. مشيراً أن القاعة تتميز بجمال تصميمها وفق الطراز الحديث حيث أطلق عليها مدرسي الكلية بالقاعة الملكية نظراً لدقة التصميم وروعته ..كما وجه عميد الكلية بالشكر لأحد الموظفين وهو الأخ/ جلال علي عبده الذي أشرف على متابعة إنجاز هذه المشاريع .

وفي ختام الاحتفالية قام رئيس جامعة عدن بتكريم كلاً من الدكتور/ محمد حلبوب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي والأخ/ أحمدعلي عمر سنكر مدير عام البنك الأهلي اليمني والأخ/ علي موسى نائب مدير عام البنك الأهلي اليمني للشؤون المصرفية على جهودهم ودعمه المباشر لإنجاح العملية التعليمية بجامعة عدن. كما تم تكريم الأستاذ محمد ابوبكر العماري من اوائل اساتذة الكلية الذين اسهموا في تاسيس هذا الصرح الاكاديمي .