شكرا لبحثكم عن خبر تنظيم فعالية ترفيهية لأصدقاء مرضى السرطان في عدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
نظمت المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان في العاصمة المؤقتة عدن، مساء اليوم، فعالية ترفيهية لأصدقاء مرضى السرطان بمنتجع خليج الفيل في عدن.
وتأتي الفعالية التي تتزامن مع اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل عام، ضمن أنشطة المؤسسة بمجال الدعم النفسي لتجديد حب التطوع وغرسه في نفوس المتطوعين.
وأشاد مدير المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان في عدن محمد اليافعي، بالجهود الجبارة التي يقوم بها المتطوعون الذين يعتبرون بمثابة مناجم للإبداع بالعمل التطوعي الخيري لمساعدة مرضى السرطان والتخفيف من معاناتهم.
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