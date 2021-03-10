شكرا لبحثكم عن خبر ضبط سائق سيارة وبحوزته 8 شوالات من مادة كربون السيارات في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت عمليات قوات الحزام الأمني - العاصمة عدن، بإن نقطة تفتيش تابعة لها أوقفت سيارة هونداي توسان وعلى متنها كمية كبيرة من مانعات عوادم السيارات المعروفة محلياً باسم “الكربون”.

وفيما لا زالت التحقيقات مع سائق السيارة (ن،ع،أ،ح) مستمرة لجمع تفاصيل القضية، قامت قوات الحزام الأمني بالتحريز على المقبوضات ويبلغ عددها ٨ شوالات من "الكربون" إضافة لميزان، تمهيداً لإحالة القضية الى الجهات المختصة.

وأنتشرت مؤخراً في العاصمة عدن وعدد من المحافظات الأخرى ظاهرة سرقة مانعات عوادم السيارات "الكربون" وذلك للإستفادة من ثمنه الباهض في السوق السوداء، حيث يشتبه بتواطئ عدد من الورش في ذلك.

ويشار إلى أن بعض محتويات كربون السيارات المعروف علمياً بـ"البلاديوم" تدخل في صناعة المتفجرات، كما يستخدم في اعمال صناعية وتجارية أخرى.