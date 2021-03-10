شكرا لبحثكم عن خبر حقيقة إيقاف مديري إدارتي الهجرة والجنسية والأحوال المدنية بساحل حضرموت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نفى مصدر أمني بالأمن والشرطة بساحل حضرموت صحة ما تناولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إقالة مدير إدارة الجوازات والجنسية بساحل حضرموت العقيد فهمي بلكديش.

وقال المصدر في تصريح للإعلام الأمني أن قرار توقيف مديري إدارتي الهجرة والجنسية والأحوال المدنية جاء بعد تشكيل لجنة للتحقيق في قضية ملابسات تأخر استخراج جواز سفر لمحمد علي بارشيد الذي توفاه الله قبل حصوله على الجواز.

وجدد المصدر بأن اللجنة وبعد الإنتهاء من التحقيق ومعرفة من هم المتسببين في تأخر استخراج وثيقة السفر ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة المقصرين ووضع الأمور في نصابها الصحيح .مؤكدا بأن تشكيل لجنة للتحقيق بهذه القضية جاء من حرص القيادة الأمنية بالساحل على حياة المواطنين وهي خط أحمر لا يمكن المساس والاستهتار به .

ودعا المصدر مُصدري التغريدات بمواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري نشر الحقائق وعدم مغالطة الرأي العام واستثمار مثل هذه المواقف في غير موضعها لاستهداف القيادات الأمنية الشريفة والنزيهة والمخلصة لحضرموت وأهلها لتحقيق مكاسب شخصية وإرضاء للأهواء والتبعية .