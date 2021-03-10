شكرا لبحثكم عن خبر مدير كهرباء عدن يبشر بانفراج ازمة الانطفاءات والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
قال مدير عام كهرباء عدن مجيب الشعبي تحسن الخدمة بشكل كبير ابتداء من اليوم، شاكرا فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي لتوجيهاته العاجلة بتوفير الوقود لمحطات التوليد، والجهود الكبيرة التي بذلها محافظ عدن الاستاذ أحمد لملس لادخال سفينة الوقود.
وقال الشعبي في تصريح صحفي اليوم، ان كهرباء عدن تحظى باهتمام ومتابعة بالغين من فخامة رئيس الجمهورية، لانجاز عددا من المشاريع الاستراتيجية ومنها محطة عدن الجديدة بقدرة 264 ميجاوات التي يشارف العمل فيها على الانتهاء، وكذا خط النقل الجديد لتصريف الطاقة 132 ك ف الذي يربط الحسوة بالمنصورة و خورمكسر.
وحث مدير عام كهرباء عدن كافة المشتركين للمشاركة في الحفاظ على هذه المؤسسة الوطنية والهامة، من خلال سداد الفواتير بما يسهم في تحسين الخدمة، وكذا الابلاغ عن اي ربط عشوائي او مزدوج لما له من اثار مدمرة على الشبكة والتيار الفاقد.
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