شكرا لبحثكم عن خبر تدشين خطة لتنظيم حركة النقل في المداخل الرئيسية للعاصمة عدن(صور) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دشنت قوات حزام طوق العاصمة عدن،صباح اليوم تنظيم حركة النقل الثقيل، في نقطة الرباط، وعموم المنافذ الرئيسية المحيطة بعدن.

حيث تضمّنت خطة تنظيم حركة النقل، منع مرور الناقلات من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً، إبتداءً من صبيحة اليوم الثلاثاء .

ولاقت هذه الخطوة ارتياحًا شعبيا واسعا لما تسببه الشاحنات من ازدحام مروري وخاصة أوقات الذروة .

وقال قائد قوات حزام طوق عدن العميد ناجي اليهري، أن خطة تنظيم حركة النقل تأتي بموجب التعميم الصادر أمس الأول "الأحد" والمستند على قرار اللجنة الأمنية للعاصمة ممثلة بالمحافظ الاستاذ أحمد حامد لملس.

واشار"اليهري" ان الكثير من آليات العمل سيتم تطبيقها في عموم المنافذ،والتي تهدف إلى منع تسلل الجماعات الإرهابية وعصابات التهريب، وكذا تنظيم حركة النقل وما تسببه من ازدحام.

#التوجيه_المعنوي_حزام_طوق_العاصمة_عدن

9 مارس 2021م