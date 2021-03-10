شكرا لبحثكم عن خبر الحكم بإلاعدام شنقا على قاتل دكتور يمني في القاهرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدرت محكمة الجنايات في القاهرة بجمهورية مصر العربية حكمها في قتلة المغدور به المرحوم بإذن الله تعالى د. نجيب محمد طاهر بالإعدام شنقاً لمرتكبي الجريمة والحبس لمدة 15 سنة مع الأعمال الشاقه لمساعدين مرتكبي الجريمة.

وعثر على على الدكتور نجيب محمد غالب جثة هامدة بشقته في 19 مايو 2019م.