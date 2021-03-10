وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تحتفل باليوم العالمي للمرأة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

نظمت وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، فعالية إحتفالية باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام .



وفي الفعالية، هنأ وزير الإتصالات وتقنية المعلومات، الدكتور، نجيب العوج الموظفات والعاملات بديوان الوزارة بهذه المناسبة العالمية .. مشيدأً بالدور الكبير الذي لعبته وتلعبه المرأة للارتقاء بعمل الوزارة والخدمات التي تقدمها للمواطنين بمختلف قطاعاتها .

وأكد الوزير العوج على دعمه وتشجيعه للمرأة والدفع بها لتولي مناصب قيادية لتساهم إلى جانب أخيها الرجل في تحقيق مزيداً من التقدم والنجاح في مختلف المجالات .