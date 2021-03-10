شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الميليشيات تتكبد خسائر فادحة خلال محاولة فاشلة للتقدم بإتجاه الكسارة بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أحبطت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم الأربعاء، محاولة مجاميع من ميليشيا الحوثي الإنقلابية التقدم بإتجاه مواقع في جبهة الكسارة بمديرية صرواخ غرب محافظة مأرب.



وذكر موقع سبتمبر نت، ان قوات الجيش أجبرت الميليشيات على التراجع والفرار بعد أن أوقعت في صفوفها عشرات القتلى والجرحى وكبدتها خسائر فادحة.

واضاف ان مدفعية الجيش استهدفت تحركات لتعزيزات المليشيا في الجبهة ذاتها، مما أدى إلى تدمير عدد من العربات والآليات القتالية التابعة لها.