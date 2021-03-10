مأرب.. مليشيا الحوثي الإيرانية تستهدف حيا سكنيا بصاروخ باليستي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

هز انفجار عنيف، مساء الأربعاء، مدينة مأرب، شرقي اليمن، إثر سقوط صاروخ باليستي أطلقته مليشيات الحوثي الإرهابية.



وقال سكان محليون وفقا لـ"العين الإخبارية"، إن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، أطلقت صاروخا باليستيا على حي "المطار" السكني وسط المدينة المكتظة بالسكان والنازحين.

وأشار السكان إلى أن سيارات الإسعاف والفرق الطبية اتجهت إلى مكان سقوط الصاروخ، فيما تتضاربت الأنباء بشأن سقوط ضحايا من المدنيين.

وبشكل متكرر، تعمدت مليشيا الحوثي قصف الأحياء السكنية بالصواريخ الباليستية، إذ شهد الشهر الماضي عشرات الهجمات الدامية.

ويأتي الهجوم الصاروخي لمليشيات الحوثي على مأرب عقب ساعات من تحريض زعيمها عبدالملك الحوث،ي أتباعه على مواصلة المعركة.

وزعم الحوثي أن مخيمات النازحين هي "كذبة" في شرعنة واضحة لعملية القصف الإرهابي.