اللجنة الوزارية لدعم صمود الجبهات تناقش عدد من المواضيع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

عقدت اللجنة الوزارية المكلفة من مجلس الوزراء بدعم جبهة مأرب وجبهات القتال الأخرى ضد مليشيا الحوثي الانقلابية، برئاسة وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، اجتماعا لها اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالمهام المسندة اليها.



واستعرضت اللجنة اليات التكامل بين الدعم الرسمي والشعبي لجبهات القتال ضد مليشيا الحوثي حتى استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب، وثمنت عاليا المبادرات المجتمعية والشعبية الواسعة لدعم جبهات القتال ومؤازرة الابطال المرابطين بالقوافل الغذائية.

وأشادت اللجنة بالملاحم البطولية التي يسطرها ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل والشعب اليمني في وجه المشروع الانقلابي العنصري للحوثيين، خاصة في جبهات مأرب وتعز والضالع ولحج وغيرها.. منوها بالانتصارات الكبيرة التي تحققت وتحرير مناطق واسعة في محافظة تعز واهمية مواصلة العمليات العسكرية في مختلف الجبهات حتى تحقيق هدف استعادة الدولة وانهاء الانقلاب.

وأثنت اللجنة الوزارية على قوافل الدعم الشعبي من حضرموت وابين والتي وصلت الى جبهات مأرب، والمبادرات المجتمعية لدعم المقاتلين في جبهة تعز، والتي تؤكد التلاحم الشعبي في وجه المشروع الانقلابي الكهنوتي .. ونوهت بما ابداه المواطنين من تفاعل للتبرع على الحسابات المعلنة لتعزيز صمود جبهات القتال في اطار تكامل الدور الرسمي والشعبي.

وأجرت اللجنة تقييما لما تم تنفيذه من المهام والاعمال بموجب الاليات المقرة لدعم صمود جبهات مأرب والجبهات الأخرى، وأكدت على مواصلة التنفيذ من قبل الوزارات والجهات ذات العلاقة بحسب الجدول الزمني المحدد.