المحكمة العسكرية تعقد جلستها الـ13 لمحاكمة قادة الإنقلاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

عقدت المحكمة العسكرية، اليوم، جلستها العلنية الـ13 في القضية الجنائية رقم 4 لسنة 2020م والخاصة باتهام المدعو عبدالملك بدر الدين الحوثي و74 آخرين بالانقلاب العسكري على النظام الجمهوري والسلطات الشرعية والدستورية والتخابر مع دولة أجنبية (إيران) وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب.



وكرّست الجلسة للنظر فيما تقدمة النيابة من الرد على الدفع المقدم من هيئة الدفاع، وخلص الادعاء بطلب من عدالة المحكمة بعدم قبول الدفع الذي قدمته هيئة الدفاع لعدم قانونيته، والزام هيئة الدفاع بتنفيذ قرارات المحكمة وعدم الخروج عليها كما تكرر الطلب بحجز القضية للحكم للأسباب والحيثيات المقدمة في هذه الجلسة.

كما استمعت المحكمة لعدد من الشهود على جرائم مليشيا الحوثي وعلى الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب اليمني والتي ما زالت مستمرة إلى يومنا هذا وتم تدوين شهادتهم تفصيلاً بملف القضية.

وطالبت المحكمة الشهود بإحضار ما لديهم من مستندات ومقاطع فيديو وغيرها المذكورة في شهاداتهم، كما ألزمت الادعاء بإحضار بقية الشهود الي الجلسة القادمة.