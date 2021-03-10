شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر افتتاح مختبر حاسوب وقاعة دراسات عليا بكلية الإقتصاد بجامعة عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - افتتح رئيس جامعة عدن الدكتور الخضر ناصر لصور، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني الدكتور محمد حلبوب، اليوم، بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية جامعة عدن، مختبر الحاسوب وقاعة الدراسات العليا.



ويشمل المختبر ٣٠ جهاز حاسوب، بتمويل من البنك، بتكلفة ٣٤ مليون ريال، فيما كلفت قاعة الدراسات العليا، عشرة ملايين ريال، بتمويل مشترك بين أكاديمية العلوم المصرفية بعدن والبنك الاهلي.