لقاء في المهرة يناقش مشاريع البرنامج السعودي في قطاع الزراعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش مدير عام مكتب الزراعة والري بمحافظة المهرة المهندس سعيد علي القميري، اليوم، مع مدير المشروع بالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، المهندس مشاري البدراني، مستوى تنفيذ المشاريع الزراعية التي ينفذها البرنامج السعودي بالمحافظة والصعوبات التي تواجه سير العمل والمعالجات اللازمة لها .



وتطرق اللقاء إلى مناقشة جملة من المشاريع المستقبلية التي يمكن أن يتدخل بها البرنامج السعودي وذلك من أجل الإسهام بالنهوض بالقطاع الزراعي بالمحافظة.

وفي اللقاء ثمن القميري اهتمام الفريق السعودي بقطاع الزراعة ونزوله الميداني لمعرفة سير المشاريع الزراعية المقدمة من البرنامج السعودي بالمحافظة.