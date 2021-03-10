لقاء في شبوة يناقش إمكانية إنشاء مطبعة للكتاب المدرسي بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش محافظ شبوة، محمد صالح بن عديو، اليوم الأربعاء، مع مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة، سالم حنش، إمكانية إنشاء مطبعة للكتاب المدرسي بالمحافظة .



وفي اللقاء، أبدى محافظ شبوة إستعداد السلطة المحلية تمويل هذا المشروع الذي سيسهم في التغلب على إشكالية الكتاب المدرسي التي يواجهها القطاع التربوي .. مؤكداً على ضرورة الشروع في تجهيز وانجاز الدراسات الفنية والمالية للمطبعة في اقرب وقت ممكن .

وشدد محافظ شبوة على ضرورة اعادة احياء دور الورش المدرسية وتمكينها من القيام باعادة تأهيل الاثاث المدرسي في كافة مدارس التعليم العام بالمحافظة .. مشيداً بالجهود الجبارة الوطنية الجبارة التي يبذلها المعلمون والمعلمات في هذه الاوضاع الاستثنائية في سبيل تربية وصناعة الاجيال المتسلحة بالعلم والمعرفة وحب الوطن .