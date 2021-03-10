شكرا لبحثكم عن خبر الشباب والرياضة تدشن دورة اعداد القيادات الشبابية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - - إدارة الإعلام :

دشن قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة، اليوم الاربعاء، دورة برنامج اعداد القيادات الشبابية بالعاصمة المؤقتة عدن، والتي تقام برعاية معالي وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري ومحافظ عدن أحمد حامد لملس، بمشاركة 25 متدربًا.

وتهدف الدورة التي تستمر لمدة 5 ايام، الى رفع المهارات الحياتية للشباب المشاركين فيها، وكيفية تفعيل القرارات الشبابية اضافة الى تزويدهم بالعديد من المعلومات حول التعاون والعمل بروح الفريق الواحد.

وخلال حفل التدشين الذي اقيم بالصالة المغلقة بمحافظة عدن، نقل وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع الشباب د. منير لمع، تحيات الوزير نايف البكري متمنيا للجميع التوفيق والنجاح والخروج بأفضل الفوائد من هذه الدورة وترجمة ما تم التدرب عليه على أرض الواقع.

وقال، "تأتي الدورة هذه عقب اعلان معالي الوزير البكري عام 2021 عامًا للشباب، الذي نأمل أن تتحقق فيه الكثير من الأهداف، سيما في ما يتعلق بـ(صقل مواهب الشاب والرفع من مهاراتهم وتنمية مداركهم ومعارفهم).

ولفت، إن لعدن ولشبابها خصوصية كبيرة، باعتبارها مركزًا تنويريًا واشعاعًا علميًا، الأمر الذي يجعل التعويل على شبابها وفتياتها في بناء المستقبل لليمن ورسم خطوط سياساته كبيرًا.

من جانبه أشاد، مدير عام مكتب الشباب والرياضة بعدن م. نعمان شاهر بدور الشباب في خدمة المجتمع، داعيًا إلى الاستفادة من مثل هذه الدورات وما تحويه من معلومات قيمة تعود بالنفع على الشباب ومجتمعهم.

حضر افتتاح الدورة عبدالله مهيم الوكيل المساعد لقطاع الشباب بالوزارة وشكري حسين مدير عام الإدارة العامة للإعلام بالوزارة ومحمود عبيد مستشار وزارة الشباب والرياضة وعبدالله البكري مدير عام تنمية الشباب بالوزارة وانور جراد رئيس الهيئة الاستشارية الشبابية.