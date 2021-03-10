شكرا لبحثكم عن خبر القوات الحكومية تلتحم بقوات هيثم قاسم وتؤمن طريق تعز المخا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أكدت مصادر ميدانية إلتحام قوات محور تعز التابعة للجيش الوطني و المرابطة في الكدحه مع القوات المشتركة بالساحل الغربي، صباح اليوم الأربعاء بعد تحقيقها لانتصارات كبرها وهروب جماعي لعناصر الميليشيا في مواقعهم في منطقة الكدحة غرب تعز.

وقالت المصادر لـ”المشهد اليمني”، إن قوات اللواء هيثم قاسم بالساحل الغربي التقت أولى طلائع الجيش الوطني القادمة من تعز بعد تحريرهم تبة الخزان غرب الكدحة والسيطرة على سوق الكدحة آخر معاقل مليشيات الحوثي، وتأمينهم طريق تعز المخا.

كما شنت قوات الجيش هجوما واسعا على مواقع تمركز الميليشيات في جبهة مقبنة تمكنت خلاله من تحرير، قرى درخاف، وهوب الرعي، والقشعة، والعنصاب، والمنبهة، والمداهفة، والمنظافة، والرحبة.

كما حررت قوات الجيش سوق الكدحة، وتباب الشيكي والحمراء والخزان منبه وجبلي الدرب وعلقة.

وأظهرت صور أولية متداولة التحام قوات محور تعز بالعمالقة في الوازعية، بعد تحرير المنطقه من مرتزقة الحوثي.

ويذكر أن محافظة تعز تدخل في الأسبوع الثاني من المواجهات التي يتكبد فيها عناصر الحوثي هزائم كبرى وانسحابات من مواقعهم وتمكن الجيش خلالها من تحرير عدة مواقع استراتيجية، اسهمت في فك الحصار عن المحافظة.