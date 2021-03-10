نائب الرئيس يبارك الانتصارات التي يسطرها الأبطال الميامين في محافظة تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، خلال اتصال هاتفي بقائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل، على سير العمليات العسكرية والانتصارات التي حققها أبطال الجيش في مختلف جبهات وميادين الحرية والكرامة بمحافظة تعز.



وحيَّا نائب الرئيس، خلال الاتصال، قيادة المحور وقادة الوحدات والألوية العسكرية والضباط والصف والجنود وكل المواطنين الشرفاء الذين سجلوا ببسالتهم وإخلاصهم ملاحم خالدة ضد ميليشيا الكهنوت الحوثية التي تمارس منذ سنوات أبشع الجرائم بحق أبناء المحافظة واليمنيين بشكل عام وتتعمد تهديد أمن اليمن والإقليم والملاحة الدولية ومصادر الطاقة العالمية بإطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية والزوارق المفخخة.

وبارك نائب الرئيس، خلال الاتصال بقائد محور تعز، الانتصارات والانجازات الميدانية والالتفاف المجتمعي والشعبي الصادق بما من شأنه دحر الميليشيات الانقلابية الإرهابية الإيرانية، منوهاً إلى أهمية مضاعفة الجهود المبذولة وتكاتف وتلاحم جميع القوى والمكونات في المحافظة لاستكمال عملية التحرير واستعادة الدولة ومؤسساتها الشرعية.

كما عبر نائب رئيس الجمهورية عن تقديره الأخوي للدعم والإسناد الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ودورهم الكبير في مساندة الشرعية وأبناء الشعب اليمني.

وقال نائب الرئيس: "إن التحام أبطال الجيش والمقاومة بإخوانهم وزملائهم من الوحدات المرابطة في الساحل الغربي يشكل مصدر قوة لمواجهة الحوثي ومشروعه الكهنوتي الإيراني".

وأشار نائب الرئيس إلى المواقف الوطنية والنضالية والبطولات التي سطرها أبناء محافظة تعز الأبية مع بقية محافظات اليمن في مختلف ميادين العزة والحرية، مؤكداً بأن هذه التضحيات الغالية والبطولات الأسطورية التي يجترحها خيرة رجال وأحرار اليمن سيسجلها التاريخ في صفحاته المشرقه وستظل محط تقدير القيادة السياسية وكل الأجيال اليمنية.

من جانبه عرض قائد محور تعز، خلال الاتصال، تقريراً موجزاً عن سير العمليات العسكرية والمعنويات القتالية التي يتحلى بها المقاتلون البواسل وما أحرزوه من انتصارات ميدانية، لافتاً إلى التضحيات الخالدة للأبطال والدعم الأخوي للأشقاء في التحالف والتفاف وتكاتف أبناء المحافظة لمواجهة مشروع إيران التخريبي في اليمن والمنطقة.