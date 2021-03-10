رئيس الأركان يتفقد سير العمليات العسكرية في جبهات الجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

تفقد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، اليوم، سير العمليات العسكرية والبطولات التي يسطرها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهات القتال بمحافظة الجوف.



ونقل رئيس هيئة الأركان، خلال الزيارة التي رافقه خلالها الناطق الرسمي لتحالف دعم الشرعية العقيد الركن تركي المالكي، إلى الأبطال في الخطوط الأمامية تحيات وتهاني القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبدربه منصور هادي، بمناسبة الانتصارات المتوالية في مختلف الجبهات.

واطلع رئيس هيئة الأركان، من قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين الوائلي، على الانتصارات التي حققها الأبطال في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أهمية هذه الإنجازات والتي مكنت القوات المسلحة من الاقتراب من عاصمة محافظة الجوف.. مثمناً كل التضحيات التي قدّمها أبطال المنطقة العسكرية السادسة ومعهم رجال القبائل المساندة.

وأكد الفريق بن عزيز، أن المعركة التي يخوضها الجيش الوطني اليوم هي معركه الأمة العربية وبالنيابة عنها لمواجهة الأطماع الفارسية الجديدة في المنطقة والتي تسعى للتوسّع والهيمنة ونشر أفكارها الهدامة في أوساط المجتمعات العربية.. مثمناً الدعم والإسناد المستمر لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

من جهته، أشاد المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية العقيد الركن تركي المالكي، باستبسال أبطال القوات المسلحة ورجال المقاومة الشعبية وبطولاتهم التي يسطرونها في وجه مليشيا الحوثي الإيرانية.. مباركاً انتصاراتهم المستمرة في مختلف الجبهات.

وأكد المالكي، استمرار دعم وإسناد التحالف للقوات المسلحة اليمنية في المعركة المصيرية والوجودية المشتركة حتى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية، واستكمال تحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية تحت سيطرة المليشيا الحوثية أداة إيران التخريبية في اليمن.