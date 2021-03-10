بدء دورة تدريبية في عدن حول إعداد القيادات الشبابية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بدأت اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بإعداد القيادات الشبابية التي ينظمها قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة، بدعم من صندوق رعاية النشء والشباب.



وتهدف الدورة التي تستمر لمدة 5 ايام ويشارك فيها 25 متدرباً يمثلون عدد من المنظمات الشبابية في عدن الى رفع المهارات الحياتية للشباب المشاركين فيها، وكيفية تفعيل القرارات الشبابية اضافة الى تزويدهم بالعديد من المعلومات حول التعاون والعمل بروح الفريق الواحد.

وفي افتتاح الدورة، أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع الشباب، الدكتور، منير لمع، على ضرورة الإستفادة القصوى من المعلومات التي سيتلقونها خلال الدورة وترجمة ما تلقوه على أرض الواقع.

من جانبه أشاد، مدير مكتب الشباب والرياضة بعدن المهندس نعمان شاهر بدور الشباب في خدمة المجتمع، داعيًا إلى الاستفادة من مثل هذه الدورات وما تحويه من معلومات قيمة تعود بالنفع على الشباب ومجتمعهم.