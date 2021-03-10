باعبود يناقش مع شركة توتال إمكانية استئناف صادرات الغاز المسال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير النفط والمعادن عبدالسلام باعبود اليوم في القاهرة مع مدير شركة توتال لشمال إفريقيا واليمن روماريك، السبل الكفيلة بحل مشكلة توقف تشغيل مشروع الغاز الطبيعي المسال والذي يعد واحد من اكبر المشاريع الاستراتيجية في اليمن.



وأكد الوزير خلال اللقاء الذي حضره مدير الشركة اليمنية للغاز المسال علي الزبيري، على أهمية إعادة تشغيل واستئناف صادرات الغاز المسال لحاجة اليمن الماسة للموارد المالية.

من جانبه أكد مدير شركة توتال حرص الشركة على تعزيز حضورها ومشاريعها الاستثمارية في مواقع امتيازاتها وأعمالها في عدد من القطاعات النفطية وخصوصا مشروع الغاز وبما يسهم في دعم الاقتصاد اليمني وتحقيق المصالح المشتركة.