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وزير التريبة يطلع على مشاريع مؤسسة حضرموت في قطاع التعليم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021

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اطلع وزير التربية والتعليم طارق العكبري، على مشاريع مؤسسة حضرموت للتنمية البشرية، في القطاع التربوي والتعليمي.

 

واستمع الوزير خلال لقاءه مدير المؤسسة طارق بلخشر، إلى شرح عن أبرز مشاريعها والبرامج الخاصة بالقطاع التعليمي.

 

وثمن العكبري جهود المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية في دعم ومساندة قطاع التعليم وتطويره، مشيرا إلى ضرورة العمل مختلف الجهات وفق احتياج وزارة التربية والتعليم وبما يسهم بالارتقاء بالعمل التربوي والتعليمي نحو الأفضل.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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