وزير التريبة يطلع على مشاريع مؤسسة حضرموت في قطاع التعليم

وثمن العكبري جهود المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية في دعم ومساندة قطاع التعليم وتطويره، مشيرا إلى ضرورة العمل مختلف الجهات وفق احتياج وزارة التربية والتعليم وبما يسهم بالارتقاء بالعمل التربوي والتعليمي نحو الأفضل.

اطلع وزير التربية والتعليم طارق العكبري، على مشاريع مؤسسة حضرموت للتنمية البشرية، في القطاع التربوي والتعليمي.

محمد يوسف

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