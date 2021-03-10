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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير التريبة يطلع على مشاريع مؤسسة حضرموت في قطاع التعليم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021
متابعات_ الخليج 365
اطلع وزير التربية والتعليم طارق العكبري، على مشاريع مؤسسة حضرموت للتنمية البشرية، في القطاع التربوي والتعليمي.
واستمع الوزير خلال لقاءه مدير المؤسسة طارق بلخشر، إلى شرح عن أبرز مشاريعها والبرامج الخاصة بالقطاع التعليمي.
وثمن العكبري جهود المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية في دعم ومساندة قطاع التعليم وتطويره، مشيرا إلى ضرورة العمل مختلف الجهات وفق احتياج وزارة التربية والتعليم وبما يسهم بالارتقاء بالعمل التربوي والتعليمي نحو الأفضل.