لجنة الطوارئ في المهرة تقر إجراءات جديدة لمواجهة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أقرت لجنة الطوارئ بمحافظة المهرة عددا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الجديدة لفيروس كورونا.



حيث أقرت اللجنة، إعفاء طلاب الصفوف (1-3) من الاختبارات وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الحميات في تنفيذ الاختبارات للطلاب (4-12) ابتداء من غدٍ.

وشدد المحافظ محمد علي ياسر، على مضاعفة الجهود واتخاذ مزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي الوباء، موجها بسرعة توفير المتطلبات والمستلزمات الضرورية لمراكز الحميات والعزل، والكادر الطبي العامل، وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية بالتعاون بين مختلف المكاتب والأجهزة.

وفي الاجتماع أوضح مدير مكتب الصحة عوض سعد، أن المحافظة سجلت منذ مطلع العام الجاري، 44 حالة اشتباه منها 16 حالة مؤكدة، من بينها أربع حالات وفاة.

الى ذلك ناقش المحافظ مع مدير مديرية شحن، محمد زعبنوت، أوضاع المديرية واحتياجاتها الخدمية.

وأحال محافظ المهرة، احتياجات المديرية في قطاع التربية والتعليم والمتمثلة في إضافة ست صفوف لمرحلة الثانوية، إضافة إلى الاحتياجات في مجال المياه والصرف الصحي إلى البرنامج الاستثماري لإدراجها ضمن مصفوفة المشاريع للعام الجاري 2021م.