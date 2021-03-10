اجتماع موسع في المهرة يناقش وضع محطات توليد الكهرباء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع بمحافظة المهرة أوضاع محطات الكهرباء في المديريات والإجراءات اللازم اتخاذه لمواجهة زيادة الطلب على الطاقة خلال الصيف.



وشدد المحافظ محمد علي ياسر على ضرورة تحسين الخدمة للمواطنين في ظل رفد المحطات بالمولدات الجديدة التي قدمتها السلطة المحلية، مؤكدا على أهمية العمل بمسؤولية في الحفاظ على المحطات وعدم التهاون والتقصير في العمل الذي يتسبب في سوء الاستخدام وانعكاساته السلبية.

وأشاد بالجهود التي تبذلها مؤسسة الكهرباء والمهندسين، مشيرا إلى أن مشاريع تحسين الشبكات وإضافة المولدات الجديدة، ومنحة المشتقات النفطية من المملكة العربية السعودية، يجب أن تتوج في استقرار وتحسن الخدمة.