اتلاف منتجات متنوعة بعدن مخالفة للمواصفات والمقاييس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أوقفت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، اليوم في ميناء المنطقة الحرة بعدن، منتجات متنوعة خاصة بالأطفال ( شوكلاته، رضاعات بلاستيكية، زجاجية، و44 ألف حبة من منتج حلمات رضاعات) لمخالفتها المواصفات القياسية المعتمدة.



كما أوقفت الهيئة كميات من التمباك، والفلفل الأسود، لوجود رطوبة أدت الى ظهور أعفان فطرية، وعصير بنكهة الفواكه، وإتلاف عبوات كرتونية فارغة ببيانات جاهزة خاصة بأجهزة كهربائية (مجففات شعر) حيث يعد ذلك غشا وخداعا للمستهلك.

وتمت عملية الإتلاف بمقلب المنطقة الحرة وبمشاركة جمارك المنطقة الحرة والجهات ذات العلاقة.