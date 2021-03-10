شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إحباط تسلل لمليشيا الحوثي شرق مديرية باقم بمحافظة صعدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أحبطت قوات الجيش الوطني، محاولة تسلل فاشلة نفذتها ميليشيا الحوثي على متن عربات مدرعة حاولت الاقتراب من مواقع الجيش الوطني شرق مديرية باقم بمحافظة صعدة.



وقال ركن استطلاع محور آزال العقيد سالم جراد وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ، أن مليشيا الحوثي تكبدت خسائر كبيرة في العتاد والأرواح بعد محاولتها التسلل بمدرعات مموه كانت تحاول اختراق المواقع الأمامية لأبطال الجيش الوطني شرق مديرية باقم، مما أدى إلى إحراق مدرعة ومصرع من فيها وفرار من تبقى من عناصر المليشيا.