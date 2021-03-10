الصندوق الإجتماعي للتنمية فرع المكلا يحتفي بإختتام المرحلة الثانية لبرنامج التمكين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021

الخليج 365 - المكـلا

في حفل فرائحي بهيج احتفى الصندوق الإجتماعي للتنمية فرع المكلا صباح اليوم بإختتام أعمال المرحلة الثانية لبرنامج التمكين من أجل التنمية المحلية والذي استهدف مديرية بروم على مرحلتين تم خلالها تشكيل لجان عزل تنموية وتفعيل المجتمع المحلي بالمديرية إضافة إلى تنفيذ مجموعة من المبادرات التطوعية والمجتمعية خلال فترة تنفيذ البرنامج 2019-2021م.



وعبّر الدكتور عوض سالم لقصم مدير الصندوق الإجتماعي للتنمية فرع المكلا عن سعادته لما تمت ملامسته من نجاح مبهر لأنشطة البرنامج حيث أكد عن حاجة المجتمعات لمثل هذه البرنامج كون البلاد تعيش وضع إقتصادي صعب الأمر الذي يستوجب مشاركة المرأة والرجل في إحداث تنمية محلية مستدامة في مختلف المجالات.

وأشار لقصم إلى أن برنامج التمكين يستهدف جميع المحافظات والمديريات التي تندرج تحت نطاق الصندوق الإجتماعي للتنمية فرع المكلا وهي محافظات حضرموت، شبوة، المهرة وسقطرى، داعيا في الوقت ذاته السلطة المحلية وجميع المؤسسات والجمعيات بضرورة الانتقال من مستوى الإغاثة إلى مستوى التمكين الذي يمثل بمخرجاته اللبنة الأولى لتنمية المجتمعات.

وأوضحت الأستاذة خولة عوض فرحان رئيس مجلس تعاون قرية بروم الجبلية أنهم حرصوا في المجلس على تفعيل دور المرأة وجعلها عضوا فعالا فيه من خلال رفع خطط تنموية تشمل دورات نوعية في عدة مجالات جعلت المرأة توفر لها فرص عمل حقيقية في مكان تواجدها بالمنزل وإكسابها للقمة عيشها في ظل الأوضاع القاسية التي تعصف بالبلاد أجمع وعدم توفر فرص عمل تشبع متطلبات الجميع.

وقد تم افتتاح المعرض الخاص بالمنتجات المحلية الذي احتوى على مجموعة من مخرجات الدورات التدريبية في مجال بناء القدرات لبرنامج التمكين من أجل التنمية المحلية كدورة صناعة المعقمات، الرسم على الزجاج، الخياطة، صناعة الحقائب الجلدية والنسائية والمدرسية، طرق التشكيل بالفخّار البارد، صناعة الخوص، انتاج وتحسين الملح، تزيين الهدايا وكيكة الأعراس والبخور والعطور.

وفي ختام الحفل الذي شهد فقرات فنية متنوعة تم تكريم عدد من القيادات البارزة في مقدمتهم الأستاذ صالح فائز العمري مدير عام مديرية المكلا والأستاذة فائزة فرج بامطرف رئيس اللجنة الوطنية للمرأة وجميع الاستشاريين والاستشاريات المشاركين في إنجاح أنشطة البرنامج وتكريم مختلف النساء الحاضرات من عضوات مجالس وممثلات لمنظمات المجتمع المدني والصندوق الإجتماعي للتنمية فرع المكلا وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة