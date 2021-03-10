القوات الشرعية تفتح طريق جديد لتعز ويلتحم بالقوات المشتركة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

حقق الجيش الوطني تقدما كبيرا اليوم الاربعاء في جبهة الكدحة غرب تعز باتجاه منطقة الحناية وفتح طريق جديد للمدينة والالتحام بالقوات المشتركة بالساحل الغربي.



وأوضح الناطق باسم محور تعز العقيد عبد الباسط البحر وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن فرق ازالة الالغام التابعة للجيش الوطني تقوم حاليا بنزع وتطهير منطقة الحناية البرح التابعة لمديرية موزع والتي تعد نقطة التحام جديدة للجيش الوطني والقوات المشتركة لتحرير منطقة البرح.

وأضاف البحر أن الجيش الوطني قام بفتخ وتأمين طريق جديد يربط مدينة تعز عبر منطقة البيرين بالمخأ والساحل الغربي باعتباره شريان جديد في إطار توجه الجيش الوطني لفك الحصار واستكمال تحرير المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

وأشار الى مواجهات عنيفة تدور بين الجيش الوطني في جبهة مقبنة والمليشيات التي تحاول إعاقة التحام جبهتي مقبنة والكدحة وسط تقدم أبطال الجيش.