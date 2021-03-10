تنظيم ندوة عن تصعيد مليشيا الحوثي في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

طالبت عدد من منظمات المجتمع المدني، اليوم المجتمع الدولي بحماية المدنيين بمأرب ووقف جرائم مليشيا الحوثي الإرهابية ضد المدنيين..داعية المنظمات الانسانية الى الإمداد العاجل لمناطق النازحين بالمستلزمات اللازمة للبقاء من مواد غذائية وعناية وفرق طبية.



كما دعت المنظمات الأممية والانسانية العالمية والمحلية والمنظمات الحقوقية لفتح فروع دائمة لها في مأرب تواكب الحالة الانسانية المتدهورة هناك ورصد الانتهاكات بحق المدنيين في المدينة ومخيمات النزوح المحيطة بها، ودعوة المبعوث الاممي ومكتب الامم المتحدة للنزول الى مأرب وتقصي الحقائق عن قرب وتقديم الصورة الصحيحة لحقيقة الوقائع على الأرض.

وفي الندوة التي نظمتها المنظمات الاوروبية المتحالفة من اجل السلام بالتعاون مع ائتلاف النساء المستقلات، على هامش انعقاد الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الانسان بمدينة جنيف السويسرية بعنوان (التصعيد العسكري الحوثي على مأرب وانعاكاساته على الحالة الإنسانية) استعرض رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين نجيب السعدي، أوضاع النازحين في مأرب التي استقبلت اكثر من مليوني و231 ألف نازح من مناطق سيطرة الحوثي.

وأشار السعدي، الى ان النازحين في مأرب يشكلون 60 بالمائة من إجمالي عدد النازحين في اليمن، ويعادل ذلك 7.5٪ من إجمالي السكان في اليمن، ولذلك أرتفع عدد السكان الإجمالي في مأرب إلى 2 مليون و707 الاف نسمة.. موضحاً انه بلغ عدد المخيمات في مأرب 139 مخيما، تأوي 31،411 أسرة نازحة، بإجمالي 219،877 فردا، وتتواجد 282،122 أسرة في المجتمع المضيف في مأرب بإجمالي 1،974،845 فردا.

ولفت الى ان عمل المنظمات ضعيف بسبب قيامها بإدارة العمل الإنساني في مارب من صنعاء وهذا يجعلها تحت ضغط ميليشيا الحوثي.

فيما أوضح رئيس المنظمات الاوربية المتحالفة من اجل السلام في اليمن فيصل القيفي، انه في الوقت الذي يكثف المجتمع الدولي مساعيه لإحلال السلام باليمن صعدت مليشيا الحوثي الارهابية من هجومها الوحشي على مدينة مأرب..مشيرا الى ان الهجوم على مأرب من قبل المليشيا الحوثية في هذا الظرف هو سلوك متعمد ومنهمج تقوم به بهدف عرقلة المساعي الدولية ونسف فرص السلام في اليمن وتأكيد على منهجيتها الوحشية الاجرامية.

من جانبه تحدث رئيس البيت الاوروبي اليمني لحقوق الانسان، منصور الشدادي، عن الجرائم الجسيمة التي ترتكبها الميليشيا الحوثية في مأرب، والتي تشمل اطلاق الصواريخ البالستية والمقذوفات باتجاه المدنيين.. مشيراً الى ان محافظة مأرب تعرضت في شهر فبراير لسقوط حوالي 10 صواريخ بالستية والعديد من قذائف الكاتيوشا، منها أربعة في ليلة واحدة وأحدثت أعداد من الضحايا المدنيين من رجال ونساء وأطفال، إضافة الى استخدام طائرات مفخخة بدون طيار، واستهداف مخيمات النازحين في صرواح ، وزراعة الألغام في محيط المخيمات والطرق.