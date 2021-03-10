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ورشة عمل بسيئون للتعريف بالتعليم الالكتروني ومنصة كلاسيرا للتعليم الذكي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدأت بمدينة سيئون، ورشة للتعريف بالتعليم الالكتروني ومنصة كلاسيرا للتعليم الذكي، نظمها مكتب التربية والتعليم بوادي حضرموت والصحراء، بالشراكة مع مؤسسة آفاق للتنمية .

وأكد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، على أهمية تفعيل تكنولوجيا التعليم والاستفادة من التطور التكنولوجي وربطها بالمواد الدراسية للاستفادة منها في التحصيل العلمي في ظل جائحة ، متمنيا أن تثمر الورشة بمخرجات عملية يتم تطبيقها في الواقع ، مبديا استعداد السلطة المحلية تقديم كل الإمكانيات المتاحة لها لتحقيق ذلك .

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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