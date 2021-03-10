شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ورشة عمل بسيئون للتعريف بالتعليم الالكتروني ومنصة كلاسيرا للتعليم الذكي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدأت بمدينة سيئون، ورشة للتعريف بالتعليم الالكتروني ومنصة كلاسيرا للتعليم الذكي، نظمها مكتب التربية والتعليم بوادي حضرموت والصحراء، بالشراكة مع مؤسسة آفاق للتنمية .



وأكد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، على أهمية تفعيل تكنولوجيا التعليم والاستفادة من التطور التكنولوجي وربطها بالمواد الدراسية للاستفادة منها في التحصيل العلمي في ظل جائحة كورونا ، متمنيا أن تثمر الورشة بمخرجات عملية يتم تطبيقها في الواقع ، مبديا استعداد السلطة المحلية تقديم كل الإمكانيات المتاحة لها لتحقيق ذلك .