حضرموت.. احتجاجات طلابية تنديداً بارتفاع أسعار المشتقات النفطية والمواد الأساسية

المنامة - ياسر ابراهيم - نظم المئات من طلاب جامعة حضرموت، اليوم الأربعاء، أمام ديوان محافظة حضرموت، وقفة احتجاجية، تنديداً بارتفاع أسعار المشتقات النفطية والمواد الأساسية وأجور السكن.



وفي الوقفة، طالب المحتجون، السلطات المحلية بإعادة النظر في تسعيرة المشتقات النفطية، ووقف العمل بها مراعاة لظروف المعيشية الصعبة للطلاب والمواطنين.



وشدد المحتجون، على أهمية وقف انهيار العملة و تشكيل لجنة لمراقبة وضبط الأسعار.



ودعا الطلاب السلطة المحلية إلى تخفيض الرسوم الجامعية وايلاء السكنات والعزب الطلابية العناية والرعاية الكاملة.



وحث المحتجون، كافة الجهات الأمنية والعسكرية، إلى الانحياز للمحتجين، كونها وقفة مشروعة بمطالبها وحقوقها.



وتعيش مديريات ساحل حضرموت، لليوم الخامس على التوالي، احتجاجات ليليلة وصباحية، منددة بتردي الخدمات الأساسية، على رأسها الكهرباء وارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية.

