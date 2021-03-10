هادي يشيد بجهود السلطة المحلية بمحافظة حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021

الخليج 365 - عدن

أشاد رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، بجهود السلطة المحلية بمحافظة حضرموت على مختلف الصعد وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.



واستمع الرئيس خلال اتصال هاتفي أجراه، مساء اليوم، بمحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، الى شرح حول مستجدات الأوضاع الخدمية والتنموية والامنية والمشاريع المنفذة في عدد من مديريات المحافظة وكذا المشاريع قيد التنفيذ في عدد من المجالات.

وأكد رئيس الجمهورية، على أهمية مضاعفة الجهود وتلبية احتياجات المواطنين، وفي مقدمتها خدمات الكهرباء والماء وتفعيل الجوانب الصحية لمواجهة التحديات واستتباب الأمن والاستقرار بصورة عامة.

من جانبه، عبر محافظ حضرموت عن شكره وتقديره لاهتمام فخامة رئيس الجمهورية وبشكل دائم بأوضاع المحافظة في مختلف المجالات، مؤكداً حرص السلطة المحلية بالمحافظة على تلبية احتياجات المواطنين من المشاريع الخدمية والتنموية، مجدداً وقوف ابناء محافظة حضرموت الى جانب القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية في الانتصار لمشروع الدولة الاتحادية.