اجتماع بعدن يناقش آليات مكافحة حمى الضنك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع برئاسة مدير مكتب الصحة بعدن الدكتور علي عبدالله صالح، وضم عدد من الخبراء المختصين في مكافحة حمى الضنك المنفذين لمشروع عبر منظمة سولاداتري الفرنسية، آليات مكافحة نواقل حمى الضنك.



واستعرض اللقاء البروتوكولات الخاصة بتنفيذ خطة المجابهة لحمي الضنك والتي سيتم تدشين العمل الميداني فيه مطلع الشهر المقبل.

وتهدف الخطة الى نشر التوعية المجتمعية والحشد المجتمعي والتدريبـ وتوصيل الرسائل الصحية ونظام التقارير لاستهداف ٩٢٠٠ أسرة شهريا بهدف تغيير أنماط السلوك المجتمعي في المناطق الأكثر انتشارا للضنك بالاضافه إلى مخيمات النازحين في المديريات وتعزيز عمل فرق التقصي الحشري وتدريب الفرق على عمل البرنامج في المشروع.