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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع بعدن يناقش آليات مكافحة حمى الضنك والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021
متابعات_ الخليج 365
ناقش اجتماع برئاسة مدير مكتب الصحة بعدن الدكتور علي عبدالله صالح، وضم عدد من الخبراء المختصين في مكافحة حمى الضنك المنفذين لمشروع عبر منظمة سولاداتري الفرنسية، آليات مكافحة نواقل حمى الضنك.
واستعرض اللقاء البروتوكولات الخاصة بتنفيذ خطة المجابهة لحمي الضنك والتي سيتم تدشين العمل الميداني فيه مطلع الشهر المقبل.
وتهدف الخطة الى نشر التوعية المجتمعية والحشد المجتمعي والتدريبـ وتوصيل الرسائل الصحية ونظام التقارير لاستهداف ٩٢٠٠ أسرة شهريا بهدف تغيير أنماط السلوك المجتمعي في المناطق الأكثر انتشارا للضنك بالاضافه إلى مخيمات النازحين في المديريات وتعزيز عمل فرق التقصي الحشري وتدريب الفرق على عمل البرنامج في المشروع.